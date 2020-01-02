Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geçtiğimiz aylarda İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ömer Uslusoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürü’ne yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Çerçi, ilçe hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ise Belediye Başkanı Çerçi’ye teşekkür etti. Başkan Çerçi Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci’yi de ziyaret eip görev yerinde başarılar diledi.