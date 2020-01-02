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    HaberlerEge Haberleri Çerçi’den Emniyet müdürlerine ziyaret
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    02.01.2020 - 07:50 |

    Çerçi’den Emniyet müdürlerine ziyaret

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geçtiğimiz aylarda İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ömer Uslusoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    Çerçi’den Emniyet müdürlerine ziyaret

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geçtiğimiz aylarda İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ömer Uslusoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürü’ne yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Çerçi, ilçe hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ise Belediye Başkanı Çerçi’ye teşekkür etti. Başkan Çerçi Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci’yi de ziyaret eip görev yerinde başarılar diledi.

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