Çerçi’den Kızılay’ın kampanyasına destek

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni kurulan Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim ve yönetimini ağırladı. Ziyarette çalışmaları hakkında Başkan Çerçi’ye bilgi veren Serdar Sevim, bu yıl ‘Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye’ sloganıyla hayata geçirilen kurban bağışı kampanyasına destek istedi. Hayırseverleri kampanyaya destek vermeye çağıran Başkan Çerçi de, “Türk Kızılayı ülkemizin en büyük yardım kuruluşlarının başında geliyor. Mağdurun yanında olan kuruluşumuza destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.