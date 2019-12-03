BİST107.6630,82EURO6,380,28USD5,750,10ALTIN272,61-0,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Çerçioğlu’ndan okul çağrısı
    ABONE OL
    04.12.2019 - 00:00 |

    Çerçioğlu’ndan okul çağrısı

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    Çerçioğlu’ndan okul çağrısı

    Engelli bireylerin sorunlarını bildiklerini ve sorunların aşılması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm gayreti gösterdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, görme engelli çocukların eğitim görebilmeleri için daha önce yaptığı okul çağrısını yineledi, “Çocuklarımızın eğitim haklarına bir an önce çözüm bulmalı, onları eğitimli birer birey haline getirmeliyiz. Bu konuda özellikle iş insanlarımızın adım atmasını bu çocuklarımız gibi bizler de bekliyoruz” şeklinde konuştu.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
    daha fazla video için
    4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uludağ’da kaybolan dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı!

    Uludağ’da kaybolan dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı!

    Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

    Kocaeli'nde hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

    Burdur'da feci kaza! Yaralılar var

    Burdur'da feci kaza! Yaralılar var

    Genç avukatın otomobili sulama kanalında bulundu!

    Genç avukatın otomobili sulama kanalında bulundu!

    Sıradaki Haber