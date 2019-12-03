Çerçioğlu’ndan okul çağrısı

Engelli bireylerin sorunlarını bildiklerini ve sorunların aşılması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm gayreti gösterdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, görme engelli çocukların eğitim görebilmeleri için daha önce yaptığı okul çağrısını yineledi, “Çocuklarımızın eğitim haklarına bir an önce çözüm bulmalı, onları eğitimli birer birey haline getirmeliyiz. Bu konuda özellikle iş insanlarımızın adım atmasını bu çocuklarımız gibi bizler de bekliyoruz” şeklinde konuştu.