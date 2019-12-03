04.12.2019 - 00:00 |
Çerçioğlu’ndan okul çağrısı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Engelli bireylerin sorunlarını bildiklerini ve sorunların aşılması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm gayreti gösterdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, görme engelli çocukların eğitim görebilmeleri için daha önce yaptığı okul çağrısını yineledi, “Çocuklarımızın eğitim haklarına bir an önce çözüm bulmalı, onları eğitimli birer birey haline getirmeliyiz. Bu konuda özellikle iş insanlarımızın adım atmasını bu çocuklarımız gibi bizler de bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.