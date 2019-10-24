Ceren’in tek umudu kök hücre

İzmir’de yaşayan ve geçen yıl Bursa yakınlarında geçirdikleri kazada ağabeyi, anneannesi ve yengesini kaybeden, kendisi de beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale gelen 10 yaşındaki Ceren Kılınç için kök hücre tedavisi umut oldu. Anne Faden Kılınç kazada ölen oğlu Jandarma Uzman Çavuş Avni Kılınç, annesi Fatma Karabulut ve yengesi Gülüstan Karabulut’un ayasını bile tutamadan eşi Mehmet Kılıç ile birlikte doktorların yaşamaz dediği Ceren için hastane hastane dolaştı. Üç ay yoğun bakım servisinde kalan Ceren için evlerinin bir odasını hastane odasına dönüştüren çift, kızlarının yeniden ayağa kalkması için tedavi arayışına girdi.



‘Kızım yaşasın’



İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktora ulaşan aile, Ceren’in kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabileceğini öğrendi.



Kızının sık sık nöbet geçirmeye başladığını ve durumunun giderek ağırlaştığını söyleyen baba Mehmet Kılınç, “Bu tedavinin yurt dışında 150 bin dolara yapıldığını öğrendik ama bu masrafları bizim karşılamamız mümkün değil. Bunun için CİMER’e yazdık. İzmir Valiliği’ne de yardım kampanyası başlatabilmek için başvurduk. Kızımın tedavi ettirilmesini istiyoruz” dedi. Anne Kılınç da, “Cerenimi ayağa kaldırsınlar. Bizim tek savaşımız bunun için. Birini toprağa verdik, bunu da toprağa vermek istemiyoruz. Bir yıldır eş-dost yardımı ile emek harcıyoruz. Kızımızı kaybetmemek için savaşıyoruz” diye konuştu.