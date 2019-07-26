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    HaberlerEge‘Çeşfot Karma Sergisi’ açıldı
    26.07.2019 - 01:31

    ‘Çeşfot Karma Sergisi’ açıldı

    ‘Çeşfot Karma Sergisi’ açıldı

    Çeşme Fotoğrafçılar Topluluğu (ÇEŞFOT) üyeleri tarafından çekilen 65 fotoğraf geleneksel karma sergi, Tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde, beğeniye sunuldu. Sergiyi Belediye Başkanı Ekrem Oran açtı. Fotoğrafçılara her zaman imrendiğini belirten Başkan Oran, “Çeşme’yi layık olduğu yere hep beraber getireceğiz” diye konuştu. Karma sergi, 28 Temmuz’a kadar ziyaret edilecek.

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