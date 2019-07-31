Çeşme, 1.5 milyon turist bekliyor

İzmir’in Çeşme ilçesindeki turistik otellerin yanısıra çok sayıda butik otel ve pansiyonlarda Kurban Bayramı rezervasyonları neredeyse yüzde 100’e ulaştı. 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek olan bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz belli olmamasına rağmen, Çeşme’ye yoğun talep olması, turizmcileri ve esnafı sevindirdi.

Bayramda bu yıl 1.5 milyon turist beklediklerini ifade eden Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, “Esnaf, bayrama hazır. Çeşme esnafından beklentim, ahilik geleneğine yakışanı yapmaları, güleryüzlerini eksik etmemeleri” dedi. Fiyat tarifeleri konusunda çok hassas olduklarını vurgulayan Köfüncü, “Fiyatların makul bir düzeyde, hiç tepki almayacak şekilde ayarlanmasını istiyoruz.

Yaz sezonunu esnafımıza yakışan bir şekilde bitirmek istiyoruz. Kışın da eksiklerimizi gidermek için gerekli olan toplantıyı kaymakamımızla, belediye başkanımızla yaparak, 2020 yılına hazırlanacağız” ifadesini kullandı.

Turizmciler umutlu

Alaçatı’nın ünlü turistik otellerinden birinin sahibi olan Yaşar Çilkız da, “Bu yıl, 2108’e göre yüzde 15-20 civarında daha düşük seviyelerde seyrediyor. Çeşme daha çok yerli turizme hizmet ediyor. Tatilini erteleyen çok insan var. Biraz daha ucuz tatil yapmak için eylül ve ekim aylarını bekleyenleri de göz önüne alırsak, sezonun iyi geçeceğine inanıyoruz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı TURAŞ şirketi tarafından halk plajı olarak işletilen Pırlanta Plajı’nın işletme müdürü Ali Aktürk de, “Kurban Bayramı’nda, tüm halkımızı terlemeden güneşlenmeye, plajımıza bekliyoruz. Çeşme, bunaltmayan havasıyla, plajlarının ince kumuyla misafirlerini çağırıyor” dedi.