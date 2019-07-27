Çeşme Ata’yı selamladı

Atatürk’ün 1926 tarihlerinde, Ilıca’da 8 gün kalması anısına, Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesi’nde, 3 gün boyunca düzenlenen “Ilıca’dan Ata’ya Selam” etkinliği büyük ilgi gördü. Bando eşliğinde yapılan fener alayı yürüyüşüne Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı.

“Ilıca’dan Ata’ya Selam” etkinlikleri çerçevesinde, Hanri Benazus’un “Çağdaş Atatürk Fotoğrafları” ve “Cumhuriyet’imizin Öncü Kadınları” fotoğraf sergileri ile Taner Morova Kolleksiyonu’ndan “Eski Ilıca Fotoğrafları” sergisi büyük ilgi çekti. Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” temalı konseri ve altın şarkıları ile izleyenleri mest etti.