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    HaberlerEgeÇeşme Ata’yı selamladı
    27.07.2019 - 02:49

    Çeşme Ata’yı selamladı

    Çeşme Ata’yı selamladı

    Atatürk’ün 1926 tarihlerinde, Ilıca’da 8 gün kalması anısına, Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesi’nde, 3 gün boyunca düzenlenen “Ilıca’dan Ata’ya Selam” etkinliği büyük ilgi gördü. Bando eşliğinde yapılan fener alayı yürüyüşüne Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı.

    Çeşme Ata’yı selamladı

    “Ilıca’dan Ata’ya Selam” etkinlikleri çerçevesinde, Hanri Benazus’un “Çağdaş Atatürk Fotoğrafları” ve “Cumhuriyet’imizin Öncü Kadınları” fotoğraf sergileri ile Taner Morova Kolleksiyonu’ndan “Eski Ilıca Fotoğrafları” sergisi büyük ilgi çekti. Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” temalı konseri ve altın şarkıları ile izleyenleri mest etti.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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