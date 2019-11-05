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    HaberlerEgeÇeşme, çocuklar için pedala bastı
    05.11.2019 - 01:35 |

    Çeşme, çocuklar için pedala bastı

    Çeşme, çocuklar için pedala bastı

    Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019 sona erdi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019’da katılımcılar, çocukların bisiklet hayallerinin gerçek olmasına da katkıda bulundu. 1300 amatör bisikletçinin yarıştığı organizasyonda 100 kilometrelik Lapierre Parkuru ve 47 kilometrelik Toyota Hybrid Parkuru olmak üzere iki farklı yarış düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı M. Ekrem Oran verdi. Veloturk’ün ‘Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler’ projesi kapsamında, 50 ihtiyaç sahibi çocuğa hayallerindeki bisiklet hediye edildi.

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