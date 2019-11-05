05.11.2019 - 01:35 |
Çeşme, çocuklar için pedala bastı
Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019 sona erdi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019’da katılımcılar, çocukların bisiklet hayallerinin gerçek olmasına da katkıda bulundu. 1300 amatör bisikletçinin yarıştığı organizasyonda 100 kilometrelik Lapierre Parkuru ve 47 kilometrelik Toyota Hybrid Parkuru olmak üzere iki farklı yarış düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı M. Ekrem Oran verdi. Veloturk’ün ‘Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler’ projesi kapsamında, 50 ihtiyaç sahibi çocuğa hayallerindeki bisiklet hediye edildi.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.