Çeşme festivale hazırlanıyor

İZMİR’İN Çeşme ilçesinde 5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali, 24-25 Ağustos’ta düzenlenecek. Belediyenin düzenlediği festivalle, Sakız koyununu yaşatmak ve yetiştirici sayısını artırmanın yanı sıra, endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, karakılçık buğdayı, kekik, lavantayı korumak ve yaşatmak amaçlanıyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme’nin sadece denizi, güneşi ve kumuyla değil, aynı zamanda tarım kenti olma özelliğiyle de dünya turizminde yer alacak. Ovacık verimli toprakları ve tarım yapılan ovalarıyla Çeşme’mizin kıymetlisi. Üzüm bağları, enginarı, kavun tarlaları, mavi ile yeşili birleştiren Ovacık’ta bu sene, festivalin 5’ncisini düzenliyoruz. Kış aylarına kadar bozulmayan Çeşme kavunumuzu, karakteristik bir değer olan ‘Padişah adaklığı’ olarak da bilinen Sakız koyununun en çok yetiştiği bölgemiz Ovacık’ı dünyaya tanıtacağız. Birbirinden renkli görüntülerin olacağı festivalimize tüm İzmirli hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.