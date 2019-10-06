Çeşme gelecek yıl bambaşka

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, görevindeki altı ayında yaptıklarını ve sonraki süreçteki planlarını anlattı. Tüm projelerinin temelinde, iki aya sıkışan turzim sezonunu 12 aya yaymak olduğunu belirten Oran, “Herkese daha çok iş ve aş sağladığımızda, daha sosyal bir belediyecilik yaptığınızda insanların yüzü güler” dedi. Başkan Oran, sıradaki projelerini şöyle anlattı:

“Bu ay Tuna Masters Alaçatı Balık Tutma Yarışı, Germiyan Festivali ve Dalyan Aşk Festivali’ni gerçekleştireceğiz. Mayıs ayında Aydınlık Festivali’ni yapacağız. Ovacık ve Reisdere’de kreşlerimizi açıyoruz. Evde bakım hizmetlerini başlatacağız. Ilıca’daki alt katında büyük bir marketin olduğu ara katı boş olan, en üst katında da kullanılmayan bir düğün salonunun yer aldığı binayı kongre ve konser salonu olarak Çeşme’ye kazandıracağız.”



Çeşme’nin gelecek 25 yılını planldıklarını ifade eden Başkan Oran, “İstanbul-İzmir Otoyolu ile kısalan yol mesafesi haftasonları daha çok insanı bölgeye çekecek. Bu nedenle Çeşme’de alternatif turizmi yaratmak zorundayız. Ayrıca, beldemizdeki altyapı çalışmalarını artık İzmir Büyükşehir Belediyesi geçekleştirecek. Kanalizasyon ve arıtma sorunları çözülecek” diye konuştu,