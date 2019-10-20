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    HaberlerEgeÇeşme için omuz omuza
    20.10.2019 - 00:18 |

    Çeşme için omuz omuza

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki 25 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

    Çeşme için omuz omuza

    Şifne Termal Otel’de düzenlenen yemekte konuşan Başkan Oran, “Vatandaşla belediyeyi buluşturan organ sizlersiniz. Çeşme ailem için el ele, kol kola, omuz omuza çalışacağız” diye konuştu.

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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