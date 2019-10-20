20.10.2019 - 00:18 |
Çeşme için omuz omuza
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki 25 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.
Şifne Termal Otel’de düzenlenen yemekte konuşan Başkan Oran, “Vatandaşla belediyeyi buluşturan organ sizlersiniz. Çeşme ailem için el ele, kol kola, omuz omuza çalışacağız” diye konuştu.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.