Çeşme sahillerinde çöp bırakmadılar

İzmir Rotary, İzmir Rotaract, interact kulüpleri ve Çeşme Belediyesi ortaklığında, Ilıca Halk Plajı’nda kıyı temizliği yapıldı. Etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İzmir Rotary Kulübü Başkanı Vildan Gündoğdu, İzmir Rotaract Kulübü Başkanı Melis Uzşen, guvernör yardımcısı İra Özkesen, çok sayıda üye ve Çeşmeliler katıldı.

Bir dönem çevre il müdürlüğü yapan Gündoğdu, “Bir sakız beş yıl, izmarit iki yıl, pet şişe ise 400 yıl doğadan yok olmuyor” dedi. Başkan Oran da göreve geldiklerinden beri her hafta deniz ve kıyı kirliliğine dikkat çekmek için STK’larla temizlik etkinlikleri yaptıklarını belirtti, “Denizlerimiz çöplük değildir, güzelliklerimizi mahvetmeyelim” diye konuştu.