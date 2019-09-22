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    HaberlerEgeÇeşme, yeniden doğuyor
    22.09.2019 - 02:01 |

    Çeşme, yeniden doğuyor

    Kültür-sanatı öne çıkaracaklarını belirten Belediye Başkanı Ekrem Oran “Temmuz ve ağustosa sıkışan sezonu ekim ayına kadar uzatacağız” dedi

    Çeşme, yeniden doğuyor

    ‘Ege’nin İki Yakası’ temasıyla Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yeniden hayata geçirdiği Çeşme Festivali, dolu dolu devam ediyor.

    Zorba’ya ayakta alkış

    Yıldız isimlerin konserleri ve kültür-sanat etkinlikleriyle katılımcıları büyüleyen festivalin üçüncü günü, Ilıca Taş İskele’de Çeşme ve Sakız Adası’ndan halk dansları gösterileriyle başladı. Ardından “Mübadeleyle Gelenler & Gidenler” söyleşisi yapıldı. Kapanış ise Kırıka konseriyle oldu. Etkinlikler akşam Çeşme Kalesi’nde devam etti. Çeşme Festivali Resepsiyonu’nun ardından, Çeşme Amfitiyatro’da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Zorba gösterisi sundu. Seyircilerin “Bir daha, bir daha” çığlıklarıyla sanatçılar dört kez sahneye geri çıktı, Zorba ayakta alkışlandı.

    Oran: Birlikte daha güçlüyüz

    Zorba ekibine fidan dikim sertifikası veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme Festivali’nin doğum gününe hoş geldiniz. Artık Çeşme’de plastik sanatlar, sergiler, opera, bale ve konserler olacak. Söz verdiğimiz gibi makûs talihini yenecek. Temmuz ve ağustosa sıkışmış sezon, eylül ve ekimde de devam edecek. Bu işi yapacağız, biz birlikte güçlüyüz” dedi. 

    Çeşme, yeniden doğuyor

     

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