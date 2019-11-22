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    HaberlerEge HaberleriÇeşme’de atık yağ seferberliği
    22.11.2019 - 07:50 |

    Çeşme’de atık yağ seferberliği

    Çeşme Belediyesi, çevreyi korumak ve çevre bilincinin oluşturulması amacıyla atık yağların toplanması için kampanya başlattı.

    Çeşme’de atık yağ seferberliği

    ‘Atık Yağları Topluyoruz’ başlığı altında yürütülen kampanya kapsamında, bitkisel atık yağların geri dönüştürülmesi üzerine bilgi verilecek. Vatandaşlar atık yağlarını muhtarlıklara dağıtılan yağ bidonlarında biriktirebilecek.

    Para cezası kesilecek

    Kullanılan bitkisel atık yağlardan 3 litre getiren vatandaşlara 5 litrelik temizlik malzemesi verilecek. Atık yağ üreten tüm kafe ve restoranların bakanlıktan lisans almış firmalarla bitkisel atık yağ sözleşmesi yapmaması, atık yağlarını teslim etmemeleri ve gider hattına bağlı atık yağ tutucu temin etmemeleri halinde bin 635 liradan 16 bin 510 liraya kadar cezai işlem uygulanacak. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Başkan Ekrem Oran, “Daha güzel, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Çeşme için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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