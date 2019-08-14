Çeşme’de çay iki, kahve beş lira

Başkan Oran, bayramın ikinci gününde vatandaşlarla bayramlaşmak için belediye hizmet binasında bir araya geldi. Başkan Oran, “Çeşme bizim evimiz, biz kocaman bir aileyiz, birlikte güzeliz.Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurban Bayramı’nda nüfusun 1 milyona ulaştığı İzmir’in Çeşme ilçesinde zabıta ekipleri, gıda maddesi satılan işyerlerini denetledi. Ruhsata, hijyen koşullarına ve fiyat listelerine bakan zabıtalar, kurallara uymayanlara ceza kesti. Zabıtaya işyeri sahiplerinden de destek geldi. Restoran işletmecisi Cengiz Yanar, müşterilerin yoğun olduğunu vurguladı, “Kendimizin yemediği yemeği, müşterimize sunmuyoruz. Ayrıca fiyat listesine çok dikkat ediyoruz. Fiyatlar mekanlara göre değişiyor. Bizler kalıcı bir mekanız. Bu nedenle fiyat listemize dikkat ediyoruz. Belediyenin daha da sıkı denetim yapması lazım” dedi. Belediyenin açtığı kafelerde yiyecek ve içeceklerin uygun fiyata satıldığını belirten Başkan Ekrem Oran da, “Misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için denetimleri artırdık. Kontrollerde çok büyük sorunlar olmadığını gördük. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak belediyemizin kafelerine de misafirlerimizi bekliyoruz. Kafelerimizde çok uygun fiyatlar var. Çeşme merkezde, Alaçatı’da ve Ilıca’daki kafelerimiz bulunuyor. ‘Alaçatı, paraçatı’ denilerek, ilçemizde fiyatların pahalı olduğu söylendi. Belediye kafelerimizde fiyatlar uygun. 2 liraya çayımızı, 5 lirayla Türk kahvemizi içebilirsiniz. Soğuk içecekler 5, ayran 4,5 lira. Tatlılar 12, börekler de 2.5 liradan satılıyor” diye konuştu.

-TAYLAN YILDIRIM DHA