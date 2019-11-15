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    HaberlerEge HaberleriÇeşme’de toplu sözleşme sevinci
    15.11.2019 - 02:11 |

    Çeşme’de toplu sözleşme sevinci

    Çeşme Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2 yıl süreli imzalanan sözleşmeyle işçilere yaklaşık yüzde 27 oranında zam yapıldı.

    Çeşme’de toplu sözleşme sevinci

    Belediye Başkanı Oran, “Bir ülkede bir şeylerden tasarruf edilecekse bu emekçinin hakkı değildir. Biz daima çalışanlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz.

    Çeşmemize, işçilerimize hayırlı olsun” dedi. Bu sözleşmeyle, işçilerin günlük taban ücretleri ilk kez 220 lira olarak belirlendi.
    Sözleşmeye ilk kez eklenen koruyucu gıda yardımıyla dış birimlerde çalışanlara her gün için mevsimine göre yarım kilo süt ve yoğurt verilecek, dini bayramlarda 550 lira nakit yardımı yapılacak.

    Toplu iş sözleşmesi, 200 lira temizlik yardımını da içeriyor.

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