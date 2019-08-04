Çesme’de yelkenciler ‘Zafer Kupası’ için yarışacak

Çeşme’de her yaz olduğu gibi bu yaz da rüzgâr ve deniz yelkenle buluşuyor. 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan, Arkas Aegean Link Regatta Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun desteğiyle (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Çeşme Marina’da düzenlenen basın toplantısına Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Durak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Bernadet Otel Sahibi Vedat Mimaroğlu, Single Fin Yellow İşletmecisi Kerem Erhan ve Ege Medya Kurucusu Hasan Tütüncüoğlu katıldı

‘Bugün benim için çok anlamlı’

Bu yıl 30 Ağustos’u daha coşkulu kutlayacaklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Ben yaklaşık 100 gün önce seçilmiş bir belediye başkanı olarak, yüzlerce kez mikrofon karşısına geçtim ancak bugün benim için çok anlamlı. Arkas Aegean Link Regetta sayesinde bu yıl 30 Ağustos’u çok daha coşkulu kutlayacağız. Tüm Çeşme ailemi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Arkas Ailesi’ne teşekkür

Turizmde çeşitliliği arttırmak ve 75 gün ile sınırlı Çeşme sezonunu uzatmak için yapılan her türlü organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Oran, Arkas ailesine Çeşme’ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Oran, “Benim için çok değerli olan kırk senelik okul arkadaşım, yol arkadaşım, Bernard Arkas ile böyle bir organizasyonun içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Arkas ailesinin, İzmir ekonomisinin yanı sıra İzmir’deki sanat, kültür ve spor da yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Arkas, dünyada marka olmuş bir İzmir markası. Bunun için biz sadece Çeşme değil, İzmir olarak onlara minnettarız. Başta çocukluk arkadaşım, değerli dostum Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyük katılım olacak

Her sene yarışmacıların artarak ilerlediğini ve yarışların kimlik kazandığını ifade eden Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas da, şunları söyledi, “Yelken Yarışlarını Çeşme’de yapmaya karar verdiğimiz günü hatırlıyorum, olur mu olmaz mı diyerek… Sürdürülebilir ve uzun vadeli olması benim için çok önemliydi. Her sene başından beri bize destek olan destekçilerimizin artması bize heyecan veriyor. Çok heyecanlı ve keyifli bir organizasyon oldu. Benim çocukluktan beri arkadaşım olan Başkan Ekrem Oran ile uzun seneler bunun üzerine koyarak dostluğumuzu ve böyle güzel organizasyonları büyüteceğimize eminim. Verdiği destekten dolayı kendisine ve Çeşme Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.”