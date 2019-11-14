14.11.2019 - 01:09 | | YUSUF ÇINAR
Çeşme’den 2 bin fidan...
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Geleceğe nefes’ etkinliği kapsamında Çeşme’de de 2 bin fidan toprakla buluştu.
Etkinlik, Reisdere TOKİ, Çeşme’deki okullar ve Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde 570 fidan toprakla buluştu. Başhekim Op. Dr. Orhan Güngör, 570 fidanla, geleceğe nefes olacak bir koruluk oluşacağını söyledi.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.