Çeşme’den ekmek kokuları yükseldi

6. Germiyan Festivali renkli görüntülerle sona erdi. 12-13 Ekim günleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında yerli üreticilerin ürünlerini sergilediği stantlar açıldı, sergiden söyleşi ve atölyeye kadar birçok etkinlik düzenlendi. Festivalin ikinci gününde gerçekleşen, birbirinden güzel ve lezzetli yöresel ekşi maya ekmeklerinin yarıştığı yarışma yoğun ilgi gördü.

Yöreye özgü ekşi mayalı ekmeklerin yarıştığı yarışmada Bülent Kandırmış birinci, Suna Sarı ikinci, Hazal Kaya ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini veren Başkan Ekrem Oran, “Geleneksel değerlerin ve yerel lezzetlerin öne çıkarılması için çalışmaya devam edeceğiz. Germiyanlı vatandaşlarımızı, özellikle ev kadınlarımızı üretime kazandırmayı amaçlıyoruz. Daha mutlu, daha güzel, daha fazla değerlerini koruyan bir Çeşme için biz hep beraberiz” dedi.