Çeşme’yi şenlendirdi

İlkan ‘Bir Tatlı Huzur Almaya geldim Çeşme’den’ diye başlayan sözleriyle bu festivali tekrar yaşattığı için Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’a teşekkür etti. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın ‘Milyon kere Ayten’ şiirini okudu. Ardından Şenlendirici’nin sahneye ‘Biz Müziği bu üstatlardan öğrendik, iyi ki de onlardan öğrendik’ diyerek sahneye davet ettiği Şahin ise klarnet eşliğinde ‘Özledim’ ve ‘Sevdalım’ şarkılarını Çeşmelilerle birlikte söyledi.

Şarkı da söyledi

Sezen Aksu’dan Orhan Gencebaya’a kadar Türkiye’nin sevilen isimlerinin en güzel parçalarını klarnetiyle yeniden yorumlayan Şenlendirici, seyircinin ısrarlarıyla da ‘Senede Bir gün’ şarkısını okudu. Konser sonunda Şenlendirici’ye Başkan Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi.