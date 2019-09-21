Çeşme’yi şenlendirdi
25 yıl aradan sonra ‘Ege’nin İki Yakası’ temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali’nde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Alaçatı Amfitiyatro’yu dolduran binlerce kişiyi mest eden Şenlendirici, Ahmet Selçuk İlkan ve Selami Şahin’i de sahnede ağırladı.
İlkan ‘Bir Tatlı Huzur Almaya geldim Çeşme’den’ diye başlayan sözleriyle bu festivali tekrar yaşattığı için Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’a teşekkür etti. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın ‘Milyon kere Ayten’ şiirini okudu. Ardından Şenlendirici’nin sahneye ‘Biz Müziği bu üstatlardan öğrendik, iyi ki de onlardan öğrendik’ diyerek sahneye davet ettiği Şahin ise klarnet eşliğinde ‘Özledim’ ve ‘Sevdalım’ şarkılarını Çeşmelilerle birlikte söyledi.
Şarkı da söyledi
Sezen Aksu’dan Orhan Gencebaya’a kadar Türkiye’nin sevilen isimlerinin en güzel parçalarını klarnetiyle yeniden yorumlayan Şenlendirici, seyircinin ısrarlarıyla da ‘Senede Bir gün’ şarkısını okudu. Konser sonunda Şenlendirici’ye Başkan Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi.