BİST100.237-0,10EURO6,340,39USD5,750,48ALTIN279,931,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Çeşme’yi şenlendirdi
    21.09.2019 - 01:26 |

    Çeşme’yi şenlendirdi

    25 yıl aradan sonra ‘Ege’nin İki Yakası’ temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali’nde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Alaçatı Amfitiyatro’yu dolduran binlerce kişiyi mest eden Şenlendirici, Ahmet Selçuk İlkan ve Selami Şahin’i de sahnede ağırladı.

    Çeşme’yi şenlendirdi

    İlkan ‘Bir Tatlı Huzur Almaya geldim Çeşme’den’ diye başlayan sözleriyle bu festivali tekrar yaşattığı için Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’a teşekkür etti. Ümit Yaşar Oğuzcan’ın ‘Milyon kere Ayten’ şiirini okudu. Ardından Şenlendirici’nin sahneye ‘Biz Müziği bu üstatlardan öğrendik, iyi ki de onlardan öğrendik’ diyerek sahneye davet ettiği Şahin ise klarnet eşliğinde ‘Özledim’ ve ‘Sevdalım’ şarkılarını Çeşmelilerle birlikte söyledi.

    Şarkı da söyledi

    Sezen Aksu’dan Orhan Gencebaya’a kadar Türkiye’nin sevilen isimlerinin en güzel parçalarını klarnetiyle yeniden yorumlayan Şenlendirici, seyircinin ısrarlarıyla da ‘Senede Bir gün’ şarkısını okudu. Konser sonunda Şenlendirici’ye Başkan Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi.

     

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkunç cinayet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Korkunç cinayet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Mücadelesi çok güzeldi... Neslican Tay kimdir? Ne kanseriydi?

    Mücadelesi çok güzeldi... Neslican Tay kimdir? Ne kanseriydi?

    Cansız bedeni bulundu! O detay ortaya çıktı

    Cansız bedeni bulundu! O detay ortaya çıktı

    Dikkat! Karar vermekte zorlanıyorsanız...

    Dikkat! Karar vermekte zorlanıyorsanız...

    Sıradaki Haber