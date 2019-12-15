15.12.2019 - 00:03 |
Çevre bilinci aşılayan eğitimler hızla başladı
Bodrum Belediyesi, çevre bilinci eğitimlerine başladı.
Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu’ndan başlatılan eğitimde, Nilay Karamustafaoğlu öğrencilere, çevrenin ve doğanın korunmasının sadece ev ve okulun temiz tutulmasıyla sınırlı olamadığını belirtti, çevre, hava ve gürültü kirliğini örneklerle anlattı.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.