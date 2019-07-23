Çevre dostları seferber oldu

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bu hafta sonu da mesaisini ‘Temiz Kıyı, Temiz Deniz’ etkinlikleri kapsamında Çeşme Ilıca Plajı’nda çöp toplayarak geçirdi. Eline çöp torbası alarak, plaj temizliği yapan Başkan Oran, “Ilıca Plajı dünyanın en güzel plajları arasında yer alacak bir plaj. Kirli görmek bizi çok üzüyor. Kıymetini bilmemiz lazım. Çeşme bizim sevdamız. Yılmak yok, yorulmak yok. Çeşme aileme söz verdim. Pırlanta taşı plajlarımızda bir tane çöp kalmayana dek düzenli aralıklarla yaptığımız temizlikler devam edecek” diye konuştu. Başkan Oran’a İzmir Rotary Kulübü, belediye meclis üyeleri, personel ve çok sayıda çevre dostu vatandaş eşlik etti.