Çevre dostu eğlence

Karesi Belediyesi tarafından sıfır atık ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak temasıyla düzenlenen ‘Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri’nde; 480 kilo kitap, 130 kilo pet şişe, 145 kilo cam şişe, 63 kilo pil, 190 adet oyuncak, 30 adet kıyafet toplandı.

Geleneksel çocuk oyunlarıyla başlayan etkinlikte ülkemizin birbirinden değerli sinema sanatçılarının rol aldığı ‘Bizim Aile’ adlı film gösterildi. Sinema gösterimi öncesi Karesi Belediyesi tarafından kurulan stantlara plastik şişe, kapak, kullanılmış pil, eski oyuncak, kitap gibi eşyalar getiren aileler ve çocuklarına patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikram edildi.

Etkinliğe ilesiyle birlikte katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çevre bilinci ve mahalle kültürünün kuvvetlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti, “Sinema günleri farklı mahallelerde sürecek” dedi.