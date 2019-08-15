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    HaberlerEgeÇevre elçileri Estonya’da
    15.08.2019 - 01:06

    Çevre elçileri Estonya’da

    Çevre elçileri Estonya’da

    Karşıyaka Belediyesi, “Doğanın Ruhu” başlıklı proje kapsamında İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi’nin (KARGEM) başarılı öğrencilerini Estonya’ya gönderdi.
    Uluslararası organizasyonda; çevre, geri dönüşüm, iklim değişikliği gibi konularda eğitimler verildi, iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, projeyle, çocukları uluslararası düzeyde çevre politikalarıyla buluşturmayı ve farklı kültürler ile tanıştırmayı amaçladıkkarını belirtti. İzmir’e dönen öğrenciler, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret ederek edindikleri bilgileri paylaşacak.

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