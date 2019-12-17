17.12.2019 - 00:01 |
Çevre Sempozyumu için hazırlık başladı
Karşıyaka Belediyesi Kültür Müdür-lüğü’nün 25-27 Kasım 2020 günleri arasında düzenleyeceği 3. Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu için hazırlıklar başladı. Hazırlık çalışmalarının yaklaşık bir yıl süreceği sempozyum sonrasında, tüm bildirilerin yer alacağı bir kitap yayımlanacak. Başkan Cemil Tugay, “Akademisyenler, bilim, edebiyat, kültür ve sanat insanları ile araştırmacıları sempozyuma davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.