Çevre Sempozyumu için hazırlık başladı

Karşıyaka Belediyesi Kültür Müdür-lüğü’nün 25-27 Kasım 2020 günleri arasında düzenleyeceği 3. Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu için hazırlıklar başladı. Hazırlık çalışmalarının yaklaşık bir yıl süreceği sempozyum sonrasında, tüm bildirilerin yer alacağı bir kitap yayımlanacak. Başkan Cemil Tugay, “Akademisyenler, bilim, edebiyat, kültür ve sanat insanları ile araştırmacıları sempozyuma davet ediyoruz” şeklinde konuştu.