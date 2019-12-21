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    21.12.2019 - 03:08 |

    Çevreci asfaltla yüzde 50 tasarruf

    Karabağlar Belediyesi günde 500 ton asfalt üreten tesisi doğalgazlı sisteme çevirdi. Başkan Selvitopu, “Yüzde 50’yi aşan oranda tasarruf sağladık” dedi

    Çevreci asfaltla yüzde 50 tasarruf

    Karabağlar Belediyesi, tüm ilçeye hizmet veren asfalt üretim tesisini motorinden doğalgaza dönüştürdü, çevreci ve ekonomik bir adım attı. Tam kapasiteyle çalıştırılmadığı halde günde 500 ton asfalt üreten tesis, eski sisteme göre yüzde 50’yi aşan bir oranda tasarruf sağlıyor.

    Belediye, 58 mahalleye, Gediz’deki asfalt üretim tesisiyle hizmet veriyor. Yeni yapılanların yanı sıra yıpranan ana arter ve yollara, Gediz’den getirilen asfalt seriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sayede yolların bakım-onarımlarını düzenli bir şekilde yapma olanağı buluyor. Kurulduğu günden bu yana motorinle çalıştırılan tesis, geçen aylardaki ihalenin ardından doğalgazla üretim yapacak sisteme kavuşturuldu.

    ‘Çevre için de önemli kazanım’

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, temel işleri aksatmadıklarını, tasarruf önlemlerini de sürdürdüklerini belirtti, “Bu kapsamda asfalt plentimizi doğalgaza uyarladık. Tesis, tam kapasiteyle çalıştırmadığımız halde günlük 500 ton üretimle, ihtiyacımızdan fazlasını karşılıyor. Ciddi oranda da tasarruf sağlanıyor” dedi. Selvitopu, tesisin çevre açısından da büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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