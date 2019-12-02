Çevreci kentlerin sayısı 36 oldu

Türkiye’nin çevre alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetim birliği olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) üyeleri Ayvalık’ta buluştu. 2019 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı’nda dört belediyenin ayrılık kararına karşın 9 belediye birlik bünyesine katıldı, üye sayısı 36’ya yükseldi. Yalova-Çınarcık, Tekirdağ-Kapaklı, Aydın-Koçarlı, Denizli-Bekilli belediyeleri birlik üyeliğinden ayrılırken Çanakkale’nin Ayvacık, Çan, Bayramiç, Umurbey Belediyeleri ile Balıkesir’den Bandırma, Gönen, Gömeç, Manyas Belediyeleri ve İzmir’den Urla Belediyesi birliğin yeni üyeleri oldu.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “12 farklı şehirden toplam 36 belediyenin katılımıyla çok daha güçlü ve etkili bir birlik haline gelen EMARÇEB’in etki alanını sadece Kaz Dağları ile sınırlı tutmadan, çevre konularıyla ilgili her alanda mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Ev sahibi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in de bir konuşma yaparak çevre konusunda yürüttükleri faaliyetleri anlattı, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda birlik faaliyet özeti meclise sunulurken 2020 yılı çalışma programı onaylandı. Birliğin 2020, 2021, 2022 mali yılı gelir gider bütçesi görüşülerek karara bağlandı.