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    HaberlerEge Haberleri Çevreci kentlerin sayısı 36 oldu
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Çevreci kentlerin sayısı 36 oldu

    Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’ne Çanakkale ve Balıkesir’den dörder belediye ile Urla Belediyesi de katıldı. Birlik Başkanı Arslan, “Etki alanımızı Kaz Dağları ile sınırlı tutmayacağız” dedi

    Çevreci kentlerin sayısı 36 oldu

    Türkiye’nin çevre alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetim birliği olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) üyeleri Ayvalık’ta buluştu. 2019 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı’nda dört belediyenin ayrılık kararına karşın 9 belediye birlik bünyesine katıldı, üye sayısı 36’ya yükseldi. Yalova-Çınarcık, Tekirdağ-Kapaklı, Aydın-Koçarlı, Denizli-Bekilli belediyeleri birlik üyeliğinden ayrılırken Çanakkale’nin Ayvacık, Çan, Bayramiç, Umurbey Belediyeleri ile Balıkesir’den Bandırma, Gönen, Gömeç, Manyas Belediyeleri ve İzmir’den Urla Belediyesi birliğin yeni üyeleri oldu.
    Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “12 farklı şehirden toplam 36 belediyenin katılımıyla çok daha güçlü ve etkili bir birlik haline gelen EMARÇEB’in etki alanını sadece Kaz Dağları ile sınırlı tutmadan, çevre konularıyla ilgili her alanda mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Ev sahibi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in de bir konuşma yaparak çevre konusunda yürüttükleri faaliyetleri anlattı, katılımcılara teşekkür etti.
    Toplantıda birlik faaliyet özeti meclise sunulurken 2020 yılı çalışma programı onaylandı. Birliğin 2020, 2021, 2022 mali yılı gelir gider bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

     

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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