Çevreyi yok etmiyoruz!

2018 yılında 500 bin dolar ve üzeri ihracat yapıp Türkiye’ye 150 milyon dolar döviz kazandıran 66 firma ödüllerine kavuştu.

Haksız eleştiriler

Açılış konuşmasını yapan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “Madencilik sektörünün kamuoyunda olumsuz bir algısı var. Madencilik için orman arazilerinin sadece binde 2’si kullanılıyor. Her yıl 1 yerine 10 ağaç parası ödüyoruz. Hiçbir şey demeden sadece para verince bunlar görünmüyor. Bu çalışmaları artık kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Çevre dostu ve sürdürülebilir madencilik başta olmak üzere sektörel konuların masaya yatırılacağı 3. Maden Çalıştayı’nın Kasım ayında İzmir’de yapılacağını sözlerine ekleyen Kaya, çalıştay sırasında 1 milyon lira değerinde 100 bin fidan bağışlanacağını belirtti.

İzmir ormanlarına 1944 fidan

İzmir Ülkü Ocakları, Karabağlar, Menderes ve Urla bölgelerinde çıkan yangınlarda yok olan orman alanlarına 1944 fidan dikecek. Dikilen fidanlara ‘3 Mayıs 1944 Milliyetçilik Olayı’nda adı geçen fikir adamları ve şehit olanların isimleri verilecek. Proje ile ilgili bilgi veren İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, “Vatanın bir tek çakıl taşına bile can feda edilir. ‘Çevrecilik milliyetçiliktir’ fikriyle hazırlanan proje kapsamında genç ülküdaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendireceğiz ve yangın önleme eğitimleri vereceğiz” dedi.