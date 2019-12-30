Ege ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan şirketlerin ciro büyüklüğüne göre sıralandığı Ege’nin ilk 100 firma listesine hazır yemek sektöründen giren tek firma Bortar Group oldu. Sektöre girdiklerinde sadece 250 kişiye yemek verdiklerini belirten Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Bugün bini aşkın çalışan ve günlük 100 bin kişilik kapasitemizle hizmet veriyoruz” dedi. Ege Bölgesi’nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Küçükkurt, şöyle devam etti:

Bortar Akademi

“Küçükkurt Ailesi’nin hayallerinin vücut bulduğu ve çeyrek asırdır hazır yemek sektöründe öncü olan Bortar Group, bugün Türkiye ve Avrupa’nın en büyük mutfağına sahip tesislerinde hizmet veriyor. Vizyonel bakış açısı ve farklı sektörlere yatırımlarla temellerimizi sağlamlaştırıyoruz. Kurduğumuz Bortar Akademi ile de sektörün büyümesine katkı koyuyoruz.”

Buharlı pişirme

Bortar Group, ayrıca buharlı pişirme teknolojisi ile de yemeklerin besin değerini kaybetmemesini sağlıyor. Tesislerinde sağladığı hijyenik koşullar, kendine ait besi çiftliği ve zeytinyağı tesisi, veteriner onayları ve mikrobiyoloji laboratuvarındaki analizlerle lezzeti de sağlığı da şansa bırakmıyor.