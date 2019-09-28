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    HaberlerEgeCezaevinin kaldırılmasına destek
    28.09.2019 - 03:24 |

    Cezaevinin kaldırılmasına destek

    AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya’nın Buca Cezaevi’ni kaldırma önerisine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da destek verdi ve “Bu konuda üstüme düşen ne varsa yapmaya hazırım” dedi.

    Cezaevinin kaldırılmasına destek

    CHP’li Başkan Kılıç, Kaya’nın önerisini olumlu bulduğunu belirtti, “Buca Cezaevi, Adalet Bakanlığı’nın kontrolünde olan bir yer. Bu nedenle merkezi hükümet, cezaevinin kaldırılması için irade göstermediği sürece, bir belediyenin cezaevini kaldırması mümkün değil. Ben, üstüme düşen ne varsa yapmaya hazırım. Aylardır da bu konuyu her platformda ifade ettim. Hiç vakit kaybetmeden Ankara’ya gitmeye, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” dedi. l İZMİR DHA

     

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