Cezalar sigarayı azalttı

İhlal tespit edilen 181 işletmenin sahibine toplam 579 bin, 73 kişiye de toplam 12 bin liralık ceza uygulandı. Son olarak Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın katılımı ile yaklaşık 20 işletme denetlendi.



Sayı düşüyor



Kaymakam Yıldız, “Vatandaşımız yasağa uyuyor. Muğla bir tütün memleketi olmasına rağmen sigara içimi gittikçe düşüyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Gencer de “Muğlalıların bu konudaki hassasiyetini bizzat yerinde görüp tespit ettik. Denetlediğimiz işletmelerde herhangi bir cezai durum olmadı” diye konuştu. l CAVİT AKGÜN DHA