21.09.2019 - 01:04 |
Cezalar sigarayı azalttı
Muğla'da, yılın ilk 9 ayında ‘Dumansız Hava Sahası’ kapsamında, 51 bin 265 denetim yapıldı.
İhlal tespit edilen 181 işletmenin sahibine toplam 579 bin, 73 kişiye de toplam 12 bin liralık ceza uygulandı. Son olarak Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın katılımı ile yaklaşık 20 işletme denetlendi.
Sayı düşüyor
Kaymakam Yıldız, “Vatandaşımız yasağa uyuyor. Muğla bir tütün memleketi olmasına rağmen sigara içimi gittikçe düşüyor” dedi.
İl Sağlık Müdürü Gencer de “Muğlalıların bu konudaki hassasiyetini bizzat yerinde görüp tespit ettik. Denetlediğimiz işletmelerde herhangi bir cezai durum olmadı” diye konuştu. l CAVİT AKGÜN DHA
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.