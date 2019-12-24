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    HaberlerEge Haberleri CHP Kuşadası’ndan kadın temalı kongre
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    24.12.2019 - 00:03 |

    CHP Kuşadası’ndan kadın temalı kongre

    CHP Kuşadası’ndan kadın temalı kongre

    CHP Kuşadası İlçe Örgütü Olağan Kongresi, kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto eden eylem ‘Las Tesis’e sahne oldu. CHP’li kadınlar kongrenin açılışında hep bir ağızdan “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganını attı. Son 17 yıl içerisinde erkek cinayeti sonucu yaşamlarını yitiren kadınların isimlerinin yer aldığı dövizler kaldırdı. “Kadın” vurgusuyla ve tek listeyle gerçekleşen kongrede, mevcut ilçe başkanı Mehmet Gürbilek tüm delgelerin oyunu aldı. Dört kişilik Divan ise kadınlardan oluştu. CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir’in başkanlığını yürüttüğü divan heyeti kongre boyunca, kadınların uğradığı haksızlıkları gündeme getirdi.

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Görevde olduğumuz her sene sonunda sizlerden karne alacağız. İnanıyorum ki 5 senenin sonunda hepinizin kalbinde büyük yerimiz olacak. CHP 31 Mart’ta olduğu gibi önümüzdeki genel seçimlerde de büyük başarı kaydedip iktidara gelecek” dedi.

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