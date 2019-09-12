CHP’liler kınamadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, İzmir’de çıkan orman yangınlarıyla ilgili PKK’nın kınanmasına ilişkin önergenin CHP oylarıyla reddedilmesini eleştirdi. CHP’li siyasetçilerin ve Büyükşehir’in söndürme çalışmalarına katkı koymadığı gibi ‘Yanan alanları imara açmayacağız” söylemleriyle de süreci manipüle ettiğini iddia eden Dağ, şöyle konuştu:

“CHP, HDP ile kurduğu ittifakın diyeti olarak PKK terör örgütüne karşı güçlü bir duruş sergileyemiyor. Terörle ilişkisi tespit edilmiş kişileri meşrulaştırma çabaları İzmirliler nezdinde kabul görmüyor. Terörle mücadelede en başarılı dönemlerden biri yaşanırken CHP terör örgütünü kınayamıyor ve örgütle ilişkili siyasetçilere sahip çıkıyor. Atatürk’ün manevi mirasına sahip çıktığını iddia eden bir partinin, Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti bölmek ve yıkmak temel gayesi olan bir terör örgütünü içselleştirip kabul etmesi ve destek çıkması samimiyetsizliğin en açık göstergesidir.”