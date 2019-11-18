BİST105.3801,54EURO6,360,09USD5,750,14ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriCi Group Buca, 1 puana razı
    18.11.2019 - 01:21 |

    Ci Group Buca, 1 puana razı

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz hafta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında 3-0 yenilerek hız kaybeden Ci Group Buca, evinde Yeni Orduspor’la 1-1 berabere kalarak fırsat tepti. Sultanbeyli mağlubiyeti sonrası Nihat Balan’ın istifa etmesi üzerine hafta için Tolga Doğantez’i sportif direktörlük görevine getirse de teknik direktör koltuğunu boş bırakan sarı lacivertlileri, hocasız çıktığı mücadelede galibiyeti bulamadı. Puanını 20’ye çıkaran Buca FK, haftayı fikstürün 7. sırasında kapattı.

    Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.
    daha fazla video için
    17 Kasım 2019 Magazin Bülteni17 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Aracına saklamış...

    Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Aracına saklamış...

    Kan donduran olayda flaş gelişme! Yakalandı

    Kan donduran olayda flaş gelişme! Yakalandı

    Kimse Bilmez 22. son bölümde Sevda, Uygar'a silah çekti! 23. yeni bölüm fragmanı...

    Kimse Bilmez 22. son bölümde Sevda, Uygar'a silah çekti! 23. yeni bölüm fragmanı...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı

    Sıradaki Haber