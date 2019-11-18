Ci Group Buca, 1 puana razı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz hafta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında 3-0 yenilerek hız kaybeden Ci Group Buca, evinde Yeni Orduspor’la 1-1 berabere kalarak fırsat tepti. Sultanbeyli mağlubiyeti sonrası Nihat Balan’ın istifa etmesi üzerine hafta için Tolga Doğantez’i sportif direktörlük görevine getirse de teknik direktör koltuğunu boş bırakan sarı lacivertlileri, hocasız çıktığı mücadelede galibiyeti bulamadı. Puanını 20’ye çıkaran Buca FK, haftayı fikstürün 7. sırasında kapattı.