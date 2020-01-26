26.01.2020 - 00:00 |
Ci Group Buca 3'de 3 yaptı
TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ikinci yarısında çıktığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak iyi bir başlangıç yapan Ci Group Buca, son olarak deplasmanda karşılaştığı Şile Yıldızspor’u da 2-0 yenmeyi başardı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Ci Group Buca, 81. dakikada Enes Alıç ve 90. dakikada Osman Işıklı’nın ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonuçla puanını 32’ye yükselten sarı lacivertliler maç fazlasıyla 5. sıraya tırmanarak Play Off hattı içerisine girmeyi başardı.
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Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.