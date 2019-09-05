Cİ GROUP Buca, bir ilke daha imza attı

Avrupa’da Milan, Roma, Bayern Münih, Ajax, Liverpool ve Borussia Dortmud gibi birçok kulübün de yaptırdığı FMS testi, postur analizi, ayak basış analizi ve yürüyüş analizleri, TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ci Group Buca’nın da tercihi oldu. KlinikSport Sporcu Sağlığı Merkezi tarafından uygulanan testlerde Fizyoterapist Refika Tuğçe Candan, futbolcuları sağlık taramasından geçirerek muayene etti.

Bu testleri ilk olarak NBA takımlarının tercih ettiğini ve ardından birçok spor branşında uygulanmaya başlandığını belirten Fizyoterapist Candan, “Uluslararası geçerliliği olan ve sezon öncesi sporculara uygulanan bu testler, sporcuları sakatlıklardan korurken, onların performanslarını da desteklediği bilimsel olarak ortaya koyuldu. Avrupa’daki çoğu kulüpte uygulanan bu testlerin sonucunda çıkan analizlere göre sporcuya özel egzersiz programlaması sağlanıyor. Sakatlık riski de en aza indiriliyor. Sporcu yaralanmalarının ve sporcuların müsabakalardan uzak kalmasının da önüne geçiyor” dedi.