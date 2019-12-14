15.12.2019 - 00:01 |
Ci Group Buca Düzce’yi ağırlıyor
TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kalan Ci Group Buca, bugün evinde Düzcespor’la karşılaşacak.
Yeni Buca Stadı’nda Serkan Pınar’ın yöneteceği maç saat 13.30’da başlayacak. Cafercan, Tayfur Emre, Muhammed ve Ceyhun’un kadro dışı olduğu sarı lacivertlilerde kart cezalıları Ahmet, Gökhan Köseoğlu ve Bertuğ maçta görev alamayacak.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.