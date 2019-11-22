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    HaberlerEge HaberleriCi Group Buca, Ersin Aka’ya emanet
    23.11.2019 - 00:00 |

    Ci Group Buca, Ersin Aka’ya emanet

    Ci Group Buca, Ersin Aka’ya emanet

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta Sultanbeyli Belediyespor karşısında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Nihat Balan ile yollarını ayıran Ci Group Buca, genç çalıştırıcı Ersin Aka ile anlaştığını duyurdu. Nihat Balan’ın ayrılması üzerine sportif direktörlük görevine eski teknik adamlarından Tolga Doğantezi getirerek değişime başlayan sarı lacivertliler, hocasız çıktıkları Yeni Orduspor karşılaşması sonrası arayışlarını hızlandırmıştı. Farklı takımlarda antrenörlük görevi üstlenen ve alt ligleri iyi tanıyan Aka, son olarak Erzin Belediye’nin başında teknik direktör olarak 21 maça çıktı. Teknik Direktör Ersin Aka ile yeni bir sayfa açacaklarını belirten Ci Group Buca Başkanı Cihan Aktaş, “Geçmişimizden ders alarak doğru adımlar atmaya çalışıyoruz. Ersin Aka’ya görevinde başarılar diliyorum. Buca’yı el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. -Milliyet

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