03.11.2019 - 01:56 |
Ci Group Buca evinde telafi edecek
TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta deplasmanda Artvin Hopaspor’a 5-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Ci Group Buca, bugün evinde Tokatspor’la oynayacak.
Yeni Buca Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak Teknik Direktör Nihat Balan, Hopaspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, “Tokatspor düşme hattında olabilir ancak rakibizi asla küçümsemeyeceğiz. Futbol sahada kazanılır. Biz taraftarımızın desteği ile 3 puana uzanmak istiyoruz” dedi.
Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.