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    HaberlerEgeCi Group Buca evinde telafi edecek
    03.11.2019 - 01:56 |

    Ci Group Buca evinde telafi edecek

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta deplasmanda Artvin Hopaspor’a 5-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Ci Group Buca, bugün evinde Tokatspor’la oynayacak.

    Ci Group Buca evinde telafi edecek

    Yeni Buca Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak Teknik Direktör Nihat Balan, Hopaspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, “Tokatspor düşme hattında olabilir ancak rakibizi asla küçümsemeyeceğiz. Futbol sahada kazanılır. Biz taraftarımızın desteği ile 3 puana uzanmak istiyoruz” dedi.

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