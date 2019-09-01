Ci Group Buca fırtına koparacak

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Tire 1922 Spor’un yarışmacı haklarını alıp transferde önemli takviyeler gerçekleştiren Ci Gruop Buca, bugün sezonun ilk maçında Çankaya Futbol Kulübü’nü misafir edecek. Yeni Buca Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Teknik Direktör Ercümend Coşkundere yeni bir yapılanma gerçekleştirdiklerini ifade etti, “Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Taraftarımızla buluşacağımız ilk maçta kayıp yaşamak istemiyoruz. Transferde kaliteli ve tecrübeli oyuncuları kadromuza dahil ettik. Sezona en verimli şekilde hazırlandık. Çankaya maçını kazanıp güzel bir başlangıca imza atmak istiyoruz” dedi. Bölgesel Amatör Lig’e düşen Bucaspor’un Başkanı Cihan Aktaş’ın şirketleştirip başkanlığını yürüttüğü Ci Group Buca, Futbol Federasyonu’ndan onay çıktığı takdirde Bucaspor adını alacak.