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    HaberlerEge HaberleriCi Group Buca istikrarı sağlayamadı
    10.11.2019 - 01:30 |

    Ci Group Buca istikrarı sağlayamadı

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz hafta evinde Tokatspor’u 4-0 mağlup ederek gönül alan Ci Group Buca, Sultanbeyli BLD. deplasmanında istikrarını koruyamadı.

    Ci Group Buca istikrarı sağlayamadı

    90 dakikayı 3-0 mağlup kapatan sarı lacivertliler, 85. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahadan hem yenik hem buruk ayrıldı.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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