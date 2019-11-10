10.11.2019 - 01:30 |
Ci Group Buca istikrarı sağlayamadı
TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz hafta evinde Tokatspor’u 4-0 mağlup ederek gönül alan Ci Group Buca, Sultanbeyli BLD. deplasmanında istikrarını koruyamadı.
90 dakikayı 3-0 mağlup kapatan sarı lacivertliler, 85. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahadan hem yenik hem buruk ayrıldı.
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