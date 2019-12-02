03.12.2019 - 00:00 |
Ci Group Buca kaçırdıklarına yandı
TFF 3. Lig 1. Grup’ta evinde Karbel Karaköprü BLD’yle 1-1 berabere kalıp zirve yarışının uzağında kalan Ci Group Buca, girdiği pozisyonları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadı. Sportif Direktör Tolga Doğantez, kaleci ile karşı karşıya kaldıkları net fırsatları cömertçe harcadıklarını belirtti.
Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.