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    HaberlerEge Haberleri Ci Group Buca kaçırdıklarına yandı
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    03.12.2019 - 00:00 |

    Ci Group Buca kaçırdıklarına yandı

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta evinde Karbel Karaköprü BLD’yle 1-1 berabere kalıp zirve yarışının uzağında kalan Ci Group Buca, girdiği pozisyonları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadı. Sportif Direktör Tolga Doğantez, kaleci ile karşı karşıya kaldıkları net fırsatları cömertçe harcadıklarını belirtti.

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