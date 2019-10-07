BİST103.4640EURO6,280,33USD5,720,29ALTIN276,560,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeCi Group Buca ‘oh’ çekti
    07.10.2019 - 07:50 |

    Ci Group Buca ‘oh’ çekti

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta son sıraya demir atan Manisaspor’u deplasmanda 3-0 yenen Ci Group Buca, derin bir nefes aldı.

    Ci Group Buca ‘oh’ çekti

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta son sıraya demir atan Manisaspor’u deplasmanda 3-0 yenen Ci Group Buca, derin bir nefes aldı. Üst üste Anagold 24Erzincanspor ve 68 Aksaray Belediyespor’a mağlup olarak zirve yarışında sendeleyen sarı lacivertliler yeniden çıkışa geçerken, Teknik Direktör Nihat Balan da ilk galibiyetini elde etti.

    ‘Güven tazeledik’

    Manisaspor galibiyetiyle kara bulutları dağıttıklarını ifade eden Balan, “Son 2 haftada taraftarımızı üzdük. Kazanıp tekrar güven tazeledik ve yarışa ortak olduk. Devamını getireceğiz. Zirve için çıkılan bu yolda rotadan sapmayacağız. Takım içi dengeyi ve uyumu tam anlamıyla sağlayıp, kazanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Bizden beklenilenin farkındayız. En iyisini sahaya yansıtmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Öte yandan Buca, çarşamba günü sahasında Çatalcaspor’la kozlarını paylaşacak.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
    daha fazla video için
    Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    On Numara çekilişi saat kaçta? 7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

    On Numara çekilişi saat kaçta? 7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

    Eser Yenenler baba oldu! Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

    Eser Yenenler baba oldu! Eser Yenenler eşi Berfu Yıldız kimdir?

    Turizmin yeni gözdesi: Tunceli

    Turizmin yeni gözdesi: Tunceli

    Çöpten Sesler Orkestrası

    Çöpten Sesler Orkestrası

    Sıradaki Haber