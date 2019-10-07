Ci Group Buca ‘oh’ çekti

TFF 3. Lig 1. Grup’ta son sıraya demir atan Manisaspor’u deplasmanda 3-0 yenen Ci Group Buca, derin bir nefes aldı. Üst üste Anagold 24Erzincanspor ve 68 Aksaray Belediyespor’a mağlup olarak zirve yarışında sendeleyen sarı lacivertliler yeniden çıkışa geçerken, Teknik Direktör Nihat Balan da ilk galibiyetini elde etti.

‘Güven tazeledik’

Manisaspor galibiyetiyle kara bulutları dağıttıklarını ifade eden Balan, “Son 2 haftada taraftarımızı üzdük. Kazanıp tekrar güven tazeledik ve yarışa ortak olduk. Devamını getireceğiz. Zirve için çıkılan bu yolda rotadan sapmayacağız. Takım içi dengeyi ve uyumu tam anlamıyla sağlayıp, kazanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Bizden beklenilenin farkındayız. En iyisini sahaya yansıtmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Öte yandan Buca, çarşamba günü sahasında Çatalcaspor’la kozlarını paylaşacak.