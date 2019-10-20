20.10.2019 - 00:18 |
CI Group Buca seri başlatacak
TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta Yomraspor’u deplasmanda 1-0 yenen Ci Group Buca, Ege derbisinde bugün Kızılcabölükspor’u konuk edecek.
Yeni Buca Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Yunus Emre Çakar düdük çalacak. Ev sahibi Buca’da eksik oyuncu bulunmazken, konuk Kızılcabölükspor’da kart cezalısı Selçuk Çalışır karşılaşmada forma giyemeyecek.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.