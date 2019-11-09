09.11.2019 - 01:56 |
Cİ Group Buca seri istiyor
TFF 3. Lig 1. Grup’ta evinde Tokatspor’u 4-0 mağlup ederek gönül alan Ci Group Buca, bugün Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında ter dökecek.
Şile Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek. İzmir temsilcisi, iç sahada galibiyeti bulunmayan İstanbul ekibini yenerek Play Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor.
Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.