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    HaberlerEge HaberleriCİ Group Buca seri istiyor
    09.11.2019 - 01:56 |

    Cİ Group Buca seri istiyor

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta evinde Tokatspor’u 4-0 mağlup ederek gönül alan Ci Group Buca, bugün Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında ter dökecek.

    Cİ Group Buca seri istiyor

    Şile Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek. İzmir temsilcisi, iç sahada galibiyeti bulunmayan İstanbul ekibini yenerek Play Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor.


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