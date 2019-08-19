CI Group Buca U17 fırtına gıbı estı



U17 Elit B lig’inde Yeni Malatyaspora konuk olan Ci Group Buca maça hızlı ve tempolu başlayıp 11. dakikada Soner Besin ile erken gol buldu. Maçın genelinde üstün oynayan Ci Group Buca ilk yarı bitimine kısa süre kala Mesut Çölgeçen’in golüyle devreye 2-0 galip girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Ci Group Buca Fırat İnal’ın golüyle durumu 3-0 a getirdi ve geride kalan dakikalarda da iyi ve üstün futboluyla da maçı 3-0 kazanarak Elit Ligi’ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

Galibiyet, Başkan Cihan’a

Oyuncularını oynatıkları güzel futboldan dolayı tebrik eden Teknik Direktör Emrah Uzun, “Sezona böyle zor bir deplasmadan galibiyetle başlamak moral ve özgüven açısından çok iyi oldu. Oyuncularımın bu güzel futbolu önümüzdeki haftalarda da sürdüreceklerinden şüphem yok. Bu sezon da ligimizi en güzel şekilde bitireceğimize inanıyorum. Bu galibiyeti Başkanımız Cihan Aktaş ve yakın zamanda vefat eden malzemecimiz Sabri Çetin’e armağan ediyoruz dedi. Herkesin Bucaspor’un kötü yönetimler yüzünden yalnızlığa terkedildiğini ve umudunu kestiği Bucaspor’un küllerinden yeniden doğduğunu belirten Uzun sözlerine şöyle devam etti.

‘Herkes bizi konuşacak’

‘Bucaspor Türk futbolu ve Bucaspor’un futbolcu yetiştirmek için kurduğu futbol akademisinin bacası tüm zorluklara rağmen tütüyor. Özellikle Cihan Başkan’ın bu kulübe sahip çıkmasıyla düştüğümüz yerden tekrardan ayağa kalkıyoruz. Göreceksiniz ki bir kaç yıl içinde Cİ Group Buca Akademisi ile parmakla gösterilecek’ dedi.



