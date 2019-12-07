07.12.2019 - 02:20 |
Ci Group Buca zincir kıracak
TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta evinde Karbel Karaköprü Belediyespor’la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve zirve yarışının uzağında kalan Ci Group Buca, bugün Silivrispor deplasmanına çıkacak.
Ziya Altınoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçta Hakem Enes Kanpara görev yapacak. Sarı lacivertlilerde süresiz kadro dışı kalan kaleci Ceyhun, Muhammed, Cafercan ve Tayfur, İstanbul’a götürülmezken Teknik Direktör Ersin Aka, deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini ve çıkışa geçeceklerini söyledi.