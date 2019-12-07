BİST108.8690,19EURO6,400,20USD 5,790,66ALTIN271,58-0,48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Ci Group Buca zincir kıracak
    ABONE OL
    07.12.2019 - 02:20 |

    Ci Group Buca zincir kıracak

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta evinde Karbel Karaköprü Belediyespor’la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve zirve yarışının uzağında kalan Ci Group Buca, bugün Silivrispor deplasmanına çıkacak.

    Ci Group Buca zincir kıracak

    Ziya Altınoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçta Hakem Enes Kanpara görev yapacak. Sarı lacivertlilerde süresiz kadro dışı kalan kaleci Ceyhun, Muhammed, Cafercan ve Tayfur, İstanbul’a götürülmezken Teknik Direktör Ersin Aka, deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini ve çıkışa geçeceklerini söyledi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
    daha fazla video için
    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

    Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

    FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

    FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

    MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

    MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

    MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

    MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

    Sıradaki Haber