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    HaberlerEge HaberleriCi Group Buca’da Balan gitti
    11.11.2019 - 01:11 |

    Ci Group Buca’da Balan gitti

    Ci Group Buca’da Balan gitti

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor’a 3-0 yenilen Ci Group Buca’da Teknik Direktör Nihat Balan, istifa ederek görevinden ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpte büyük onur ve gurur duyarak çalıştığını dile getiren Nihat Balan, “Uzun lig maratonunda kan değişikliğinin faydalı olacağı inancıyla bu kararı aldım. Her türlü sıkıntı ve problemde yanımızda olan, arkamızda duran ben ve ekibimin rahat çalışmasını sağlayan kulüp başkanımız sayın Cihan Aktaş’a çok teşekkür ediyorum. Tek dileğim Ci Group Buca camiasının önümüzdeki süreçte başarılı olması” dedi. Ercümend Coşkundere’nin yerine 4. haftada göreve gelen teknik patron Balan, takımın başında çıktığı 9 maçta 5 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı.

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