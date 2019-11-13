13.11.2019 - 00:54 |
Cİ Group Buca’da Doğantez sürprizi
Ci Group Buca’da Başkan Cihan Aktaş, sportif direktörlük görevine Tolga Doğantez’i getirdiklerini açıkladı.
Doğantez, Bucaspor’da geçen sezonun ikinci yarısında kısa bir süre teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, “Biz bir proje takımıyız ve hedeflerimize uygun uzun soluklu çalışabileceğimiz bir teknik adamla anlaşacağız. Acelemiz yok” dedi.
Kız arkadaşına kurşun yağdırdıBursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.