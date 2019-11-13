Cİ Group Buca’da Doğantez sürprizi

Doğantez, Bucaspor’da geçen sezonun ikinci yarısında kısa bir süre teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, “Biz bir proje takımıyız ve hedeflerimize uygun uzun soluklu çalışabileceğimiz bir teknik adamla anlaşacağız. Acelemiz yok” dedi.