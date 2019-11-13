BİST103.9720,83EURO6,370,03USD5,78 0ALTIN270,990,30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriCİ Group Buca’da Doğantez sürprizi
    13.11.2019 - 00:54 |

    Cİ Group Buca’da Doğantez sürprizi

    Ci Group Buca’da Başkan Cihan Aktaş, sportif direktörlük görevine Tolga Doğantez’i getirdiklerini açıkladı.

    Cİ Group Buca’da Doğantez sürprizi

    Doğantez, Bucaspor’da geçen sezonun ikinci yarısında kısa bir süre teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, “Biz bir proje takımıyız ve hedeflerimize uygun uzun soluklu çalışabileceğimiz bir teknik adamla anlaşacağız. Acelemiz yok” dedi.

     

    Kız arkadaşına kurşun yağdırdıBursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.
    daha fazla video için
    12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çanakkale'de ele geçirildi! Üzerinde Osmanlıca ibareler var

    Çanakkale'de ele geçirildi! Üzerinde Osmanlıca ibareler var

    Daha 19 yaşında 3 kişiye umut oldu

    Daha 19 yaşında 3 kişiye umut oldu

    Gece yarısı dehşet! Kız arkadaşına kurşun yağdırdı

    Gece yarısı dehşet! Kız arkadaşına kurşun yağdırdı

    Hastanede silahlar patladı: Kardeşim yanımda vuruldu

    Hastanede silahlar patladı: Kardeşim yanımda vuruldu

    Sıradaki Haber