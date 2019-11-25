26.11.2019 - 00:00 |
Ci Group Buca’da hayal kırıklığı
TFF 3. Lig 1. Grup’ta teknik direktörlük değişikliğine gidip Ersin Aka ile sözleşme imzalayan Ci Group Buca’ya kan değişimi yaramadı. Sarı lacivertliler deplasmanda lider Serik BLD’ye 3-1 yenilerek zirve yarışının epey uzağında kaldı. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Buca, 20 puanda kalıp 8. sıraya geriledi.
İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.